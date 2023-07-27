Общество 27 июля 2023, 18:40 «Вечерняя Москва» присоединилась к проекту «МедиаПритяжение»

Читать 360tv в

Газета «ВМ» стала официальным партнером всероссийского проекта «МедиаПритяжение» российского движение детей и молодежи «Движение Первых», передала «Вечерняя Москва».

С 1 августа начинается его второй этап. Ожидается, что в нем примут участие не менее 100 тысяч человек. Партнеры проекта выделят самых выдающихся из них в 45 специальных номинациях.

Реклама

«Вечерняя Москва» предложила участникам снимать видеосюжеты про свои города. В последствии из них хотят составить своего рода портрет России.

Авторы: