«Вечерняя Москва» попала в топ-15 самых цитируемых СМИ столицы в 2020 году

Два ресурса медиахолдинга «Вечерняя Москва» попали в топ-15 самых цитируемых СМИ столицы. Они вошли в лидеры по итогам исследования медиаресурсов компании «Медиалогия» за 2020 год.

Газета «Вечерняя Москва» заняла второе место в рейтинге СМИ Москвы по индексу цитируемости. А сайт vm.ru вышел на пятую строчку в рейтинге.

Кроме того, газета «Вечерняя Москва» числится в десятке самых цитируемых средств массовой информации федерального рейтинга.

Рейтинг строится на основе базы СМИ системы «Медиалогия», в которую входит более 61 тысячи наиболее влиятельных источников. Среди них телевидение, радиостанции, газеты, журналы, информационные агентства, онлайн-медиа. При подсчете рейтингов не учитывались специализированные СМИ.

По данным исследования Mediascope, аудитория медиахолдинга «Вечерняя Москва» — 1 140 000 человек.