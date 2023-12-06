Общество 06 декабря 2023, 18:43 «Вечерняя Москва»: пользователи Сети получили доступ к архивам газеты за 100 лет

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Архивы «Вечерней Москвы» стали доступны для любого пользователя Сети благодаря нейросети «Яндекса». В сервисе «Поиск по архивам» появились оцифрованные данные за 100 лет, передала «Вечерняя Москва».

Электронный сборник предполагает свободный просмотр более 30 тысяч номеров газеты. Нужную информацию легко найти с помощью текстовых запросов.

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Для реализации проекта нейросеть «Яндекса» специальным образом адаптировали для работы с версткой газетных страниц.