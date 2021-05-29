«Вечерняя Москва» победила в номинации конкурса «Пресс-служба года»

«Вечерняя Москва» стала лауреатом международного конкурса конкурса «Пресс-служба года».

Издание победило в номинации «Лучший аккаунт» в TikTok. По словам заместителя генерального директора АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Екатерины Бурмистровой, новые медиа становятся все более значимыми. Появляются новые форматы и способы взаимодействия с аудиторией.

«Нам важно оставаться в тренде и быть с читателем там, где ему удобно. TikTok — наиболее активно развивающаяся социальная сеть, поэтому нам особенно приятно быть отмеченными этой наградой», — добавила она.

Создание аккаунта издания в популярной сети ТikТоk позволило через историю столичной газеты донести до пользователей информацию о культуре, местах и событиях Москвы, которые формируют облик и настроение столицы.

Первый ролик в TikTok «Вечерней Москвы» был выпущен 24 ноября 2020 года.

Участниками конкурса «Пресс-служба года» стали представители пресс-служб, пиар-отделов и пиар-департаментов компаний, пиар-агентства и независимые пиар-специалисты. Заявки на участие подали представители из России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Экспертное жюри конкурса выбрало лучших специалистов в 16 номинациях.