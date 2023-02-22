22 февраля 2023, 15:08
«Вечерняя Москва» передала военным спецвыпуск газеты «Письма на фронт»
Главный редактор «ВМ» Александр Куприянов рассказал о подготовке специального номера газеты «Письма на фронт», который был направлен военнослужащим в зону СВО. Его слова передала «Вечерняя Москва».
«Мы вынашивали идею сделать газету для солдат на передовой не один месяц, и вот этот специальный выпуск у меня в руках», — сказал Куприянов.
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В выпуске опубликованы письма от друзей и родственников российских военнослужащих. Также в номере можно найти детские рисунки, добавил главный редактор газеты.
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Военные
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