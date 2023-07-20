Общество 20 июля 2023, 16:22 «Вечерняя Москва» начала отмечать 100-летний юбилей

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В этом году газета «Вечерняя Москва» празднует 100 лет со дня основания. К этому событию издание запустило большой спецпроект в социальных сетях газеты, передала «Вечерняя Москва».

«Вечерняя Москва» вспомнила известных авторов, которые печатались в издании. Среди них — писатель Михаил Булгаков и поэт Владимир Маяковский.

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Читатели могут посмотреть видео со знаковыми местами в жизни литераторов и прочитать произведения, которые они публиковали на страницах газеты.

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