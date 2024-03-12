Общество 12 марта 2024, 18:25 «Вечерняя Москва»: кэшбэк от банка поможет сэкономить при покупке дорогого подарка

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Большинство банков ежемесячно предоставляют пользователем кэшбэк по различным категориям трат. Эти средства помогут сэкономить при покупке дорогого подарка, передала «Вечерняя Москва».

При серьезных тратах даже 5% существенно снизят окончательную стоимость товара. Выбрать категории кэшбэка можно только раз в месяц, поэтому здесь лучше подготовиться заранее.

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Отмечается, что также пользователям банковских карт стоит почаще заходить в раздел партнерских акций — иногда там можно найти щедрые скидки от партнеров.