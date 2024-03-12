12 марта 2024, 18:25
«Вечерняя Москва»: кэшбэк от банка поможет сэкономить при покупке дорогого подарка
Большинство банков ежемесячно предоставляют пользователем кэшбэк по различным категориям трат. Эти средства помогут сэкономить при покупке дорогого подарка, передала «Вечерняя Москва».
При серьезных тратах даже 5% существенно снизят окончательную стоимость товара. Выбрать категории кэшбэка можно только раз в месяц, поэтому здесь лучше подготовиться заранее.
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Отмечается, что также пользователям банковских карт стоит почаще заходить в раздел партнерских акций — иногда там можно найти щедрые скидки от партнеров.
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