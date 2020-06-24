«Вечерняя Москва» издала копию выпуска от 24 июня 1945 года

Всего газета существует уже 96 лет. Она не переставала выходить ни на один день, даже во времена Великой Отечественной войны.

Предоставлено редакцией газеты «Вечерняя Москва»

В выпуске 1945 года можно прочитать речь Жукова, которую он произнес на параде Победы, и посмотреть фото событий на Красной площади.

Выпуск можно получить бесплатно в органах исполнительной власти, Центрах оказания государственных услуг, поликлиниках и на стойках прессы в магазинах.