«Вечерняя Москва» издала копию выпуска от 24 июня 1945 года
Газета «Вечерняя Москва» в честь парада Победы переиздала выпуск от 24 июня 1945 года.
Всего газета существует уже 96 лет. Она не переставала выходить ни на один день, даже во времена Великой Отечественной войны.
В выпуске 1945 года можно прочитать речь Жукова, которую он произнес на параде Победы, и посмотреть фото событий на Красной площади.
Выпуск можно получить бесплатно в органах исполнительной власти, Центрах оказания государственных услуг, поликлиниках и на стойках прессы в магазинах.