    24 июня 2020, 17:05

    «Вечерняя Москва» издала копию выпуска от 24 июня 1945 года

    Дарья Морозова

    Газета «Вечерняя Москва» в честь парада Победы переиздала выпуск от 24 июня 1945 года.

    Всего газета существует уже 96 лет. Она не переставала выходить ни на один день, даже во времена Великой Отечественной войны.

    «Вечерняя Москва» издала копию выпуска от 24 июня 1945 года | Изображение 1
    Предоставлено редакцией газеты «Вечерняя Москва»

    В выпуске 1945 года можно прочитать речь Жукова, которую он произнес на параде Победы, и посмотреть фото событий на Красной площади.

    Выпуск можно получить бесплатно в органах исполнительной власти, Центрах оказания государственных услуг, поликлиниках и на стойках прессы в магазинах.