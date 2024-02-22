Общество 22 февраля 2024, 16:58 «Вечерняя Москва» и «Знание» запустили проект «Немыслимое» о судьбах советских разведчиков

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Столичный медиахолдинг «Вечерняя Москва» совместно с российским обществом «Знание» запустили специальный проект «Немыслимое». Эксперты подготовили 10 фильмов о судьбах советских разведчиков, передала «Вечерняя Москва».

Каждый эпизод основан на уникальных архивных материалах. Кроме того, ролики содержат комментарии настоящих сотрудников службы.

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Героями проекта стали Алексей Ботян, Зоя Воскресенская, Рудольф Абель, Гоар Вартанян и многие другие.