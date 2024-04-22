Общество 22 апреля 2024, 14:04 «Вечерняя Москва»: ежегодная акция «Тотальный диктант» прошла в редакции газеты

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Всероссийская ежегодная акция «Тотальный диктант» состоялась в редакции «Вечерней Москвы». Проверить свои знания пришли сотрудники, юнкоры и друзья газеты. Материал читал режиссер-постановщик крупных федеральных и городских событий Вячеслав Киселев, передала «Вечерняя Москва».

Выбор пал на третью часть текста «Дорогой дневник» — «Правда или желание».

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По словам диктора, некоторые моменты в произведении показались ему спорными. Однако ошибок там быть не может, ведь проверку осуществляла группа профессиональных филологов.