22 апреля 2024, 14:04
«Вечерняя Москва»: ежегодная акция «Тотальный диктант» прошла в редакции газеты
Всероссийская ежегодная акция «Тотальный диктант» состоялась в редакции «Вечерней Москвы». Проверить свои знания пришли сотрудники, юнкоры и друзья газеты. Материал читал режиссер-постановщик крупных федеральных и городских событий Вячеслав Киселев, передала «Вечерняя Москва».
Выбор пал на третью часть текста «Дорогой дневник» — «Правда или желание».
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По словам диктора, некоторые моменты в произведении показались ему спорными. Однако ошибок там быть не может, ведь проверку осуществляла группа профессиональных филологов.
Литература
Москва
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