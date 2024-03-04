Общество 04 марта 2024, 16:04 «Вечерняя Москва»: члены студенческих парламентских клубов посетили редакцию газеты с экскурсией

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Стипендиаты правительства Москвы и члены студенческих парламентских клубов посетили с экскурсией редакцию «ВМ». Они смогли понаблюдать за творческим процессом создания выпусков и узнать новые факты из столетней истории газеты, передала «Вечерняя Москва».

Один из участников экскурсии признался, что предпочитает печатные издания электронным несмотря на то, что ему всего 20 лет. По его словам, на бумаге печатаются более глубокие тексты, чем, например, в информагентствах.

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«Пока еду в метро из университета домой, успеваю прочитать весь вечерний выпуск издания», — сообщил Илья.

Во время экскурсии директор медиа-центра Елена Плешивцева показала студентам исторические и современные экспонаты Музея истории «Вечерки», а также объяснила работу отделов и ТВ-студии.

Участники экскурсии также встретились с главным редактором газеты «Вечерняя Москва» Александром Куприяновым. Он напомнил, что газеты не исчезнут, поскольку сохраняют индивидуальность, соблюдая законы СМИ.