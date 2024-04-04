Общество 04 апреля 2024, 18:43 «Вечерняя Москва» анонсировала проведение проекта для школьников «Первые в медиа»

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Холдинг «Вечерняя Москва» при поддержке движения детей и молодежи «Движение Первых» займется реализацией проекта для школьников «Первые в медиа». Программа направлена на подростков, которые рассматривают карьеру в журналистике.

Соответствующие мероприятия пройдут с мая по ноябрь 2024 года. За это время учеников познакомят с деятельностью редакций ведущих СМИ. Кроме того, специалисты организуют разнообразные лекции и мастер-классы.

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Самые активные участники смогут продемонстрировать полученные знания в процессе разработки видеопрограммы, передала «Вечерняя Москва».