«Вечерний Ургант» и студия Гудкова выпустили клип «Самоизоляция». Россияне в восторге

Развлекательное шоу Первого канала «Вечерний Ургант», «Музыкальная студия» Александра Гудкова и российские знаменитости выпустили клип «Самоизоляция». За несколько часов он набрал более 86 тысяч просмотров, свыше 10 тысяч «лайков» и множество восторженных отзывов.

Ролик посвящен необходимости оставаться дома из-за пандемии коронавируса. Не секрет, что многих россиян пугает требование сидеть в четырех стенах во время нерабочей недели, но авторы клипа уверены, что любой ответственный человек понимает, как важно поберечь себя и здоровье близких людей.

С ними солидарны знаменитости, принявшие участие в съемках — нападающий «Сельты» Федор Смолов, Филипп Киркоров с детьми, Лолита Милявская, Ольга Бузова, Иван Дорн, Дима Билан и многие другие.

В своем обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин попросил их оставаться дома всю следующую неделю, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции.