Общество 20 ноября 2023, 13:06 «Вечерний Санкт-Петербург» проведет турнир по мини-футболу среди журналистов и актеров

Читать 360tv в

«Вечерний Санкт-Петербург» возродит турнир по мини-футболу. Мероприятие проведут в память о народном артисте СССР Кирилле Лавровом и спортивном журналисте Валентине Семеновом. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

В состязаниях будут задействованы восемь команд. Так, участие примут представители Законодательного собрания Северной столицы, сотрудники телеканала «78» и сборная Театральной лиги.

Реклама

Турнир рассчитан на один день. Первый этап включает игры в группах, а затем по две лучшие продолжат борьбу за главный приз.