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    07 декабря 2020, 19:15

    «Вечерней Москве» исполнилось 97 лет

    Артур Блянихов

    Накануне старейшей газете столицы «Вечерней Москве» исполнилось 97 лет. Руководство издания поздравило редакцию с памятной датой и поблагодарило коллектив за проделанную работу.

    «Сегодня, в очередной день рождения газеты, хочется особенно отметить, что за почти век своего существования редакция ни разу не прервала свою деятельность. Тем ценнее то, что и в этом году, несмотря на все сложности, нам удалось перестроить работу так, что газета не прекращала выход ни на день, без перебоев работал и сайт издания», — подчеркнул гендиректор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий.

    Он отдельно поблагодарил людей, которые, не будучи формальными членами коллектива, делают общее с изданием дело. Имеются в виду курьерские службы, распространители и сотрудники типографий.

    В свою очередь главред «ВМ» Александр Куприянов обозначил для своих коллег новую цель, а именно отпраздновать столетие газеты.

    «Юбилей мы отметим через три года, в 2023 году. А пока поздравляю всех с днем рождения „Вечерки“!» — добавил Куприянов.