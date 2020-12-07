«Вечерней Москве» исполнилось 97 лет

«Сегодня, в очередной день рождения газеты, хочется особенно отметить, что за почти век своего существования редакция ни разу не прервала свою деятельность. Тем ценнее то, что и в этом году, несмотря на все сложности, нам удалось перестроить работу так, что газета не прекращала выход ни на день, без перебоев работал и сайт издания», — подчеркнул гендиректор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий.

Он отдельно поблагодарил людей, которые, не будучи формальными членами коллектива, делают общее с изданием дело. Имеются в виду курьерские службы, распространители и сотрудники типографий.

В свою очередь главред «ВМ» Александр Куприянов обозначил для своих коллег новую цель, а именно отпраздновать столетие газеты.

«Юбилей мы отметим через три года, в 2023 году. А пока поздравляю всех с днем рождения „Вечерки“!» — добавил Куприянов.