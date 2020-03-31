Вечеринка прошла в ночном клубе Сургута во время карантина
Мэр Сургута Вадим Шувалов заявил, что ночном клубе организовали вечеринку в период карантина. Его коллега из Нефтеюганска Сергей Дегтярев заметил, что в городе работали два фитнес-центра. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Шувалова возмутила вечеринка в ночном клубе. Руководство заведения проигнорировало запрет на работу из-за угрозы распространения коронавируса.
«Подобной инфантильности и глупости я давно не встречал. И здесь я говорю не о владельце клуба — здесь все ясно, им движет желание урвать свой кусок даже в такое тяжелое время. О чем думают горожане, которые в период пандемии опасной инфекции идут прямиком в толпу — вот чего понять не могу», — пояснил глава города.
По его словам, необходимо усилить контроль над работой развлекательных и торговых объектов.
Дегтярев уточнил, что два фитнес-центра в Нефтеюганске нарушили запрет и продолжили работу.
«Они открывались в день на несколько часов, но все равно эти факты были зафиксированы», — добавил он.