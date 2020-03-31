Вечеринка прошла в ночном клубе Сургута во время карантина

Шувалова возмутила вечеринка в ночном клубе. Руководство заведения проигнорировало запрет на работу из-за угрозы распространения коронавируса.

«Подобной инфантильности и глупости я давно не встречал. И здесь я говорю не о владельце клуба — здесь все ясно, им движет желание урвать свой кусок даже в такое тяжелое время. О чем думают горожане, которые в период пандемии опасной инфекции идут прямиком в толпу — вот чего понять не могу», — пояснил глава города.

По его словам, необходимо усилить контроль над работой развлекательных и торговых объектов.

Дегтярев уточнил, что два фитнес-центра в Нефтеюганске нарушили запрет и продолжили работу.

«Они открывались в день на несколько часов, но все равно эти факты были зафиксированы», — добавил он.