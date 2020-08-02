Главная обязанность десантника — выполнить поставленную боевую задачу. А уж какой он найдет для этого способ — зависит только от него. О боевых задачах, альтернативной расшифровке ВДВ и купании в фонтанах «360» рассказал Сергей Харитонов, двукратный чемпион мира по универсальному бою, чемпион Евразии по боевому самбо, трехкратный чемпион Вооруженных сил по рукопашному бою.

«Я вообще никогда не купался в фонтане, скажу честно. Не знаю, откуда эта традиция пошла. Мы обычно в день ВДВ надеваем тельняшки и береты, собираемся с друзьями, вспоминаем какие-то свои смешные десантные истории. Можем отжаться, подтянуться, спеть песню. То есть проводим время достойно. Может, в первый-второй свой день ВДВ я выпил чуть больше, чем нужно было. Но не помню, чтобы даже тогда дебоширил или купался в фонтане», — пояснил Сергей Харитонов.

По словам спортсмена, теперь они с друзьями могут позволить себе максимум «три стопочки» на праздник: помянуть товарищей, за ВДВ и за само торжество.

«У нас все проходит в нормальном дружеском коллективе. А вообще десантники должны быть крепкими, здоровыми, должен уметь и пробежать, и пройти любые преграды. Главное — выполнить поставленную боевую задачу. Как он это сделает — неважно, надо, чтоб сделал. ВДВ ведь еще как расшифровывается? Возможно Двести Вариантов. И любой из них хорош для выполнения поставленной боевой задачи», — заключил Харитонов.

Также спортсмен поздравил всех десантников с профессиональным праздником.