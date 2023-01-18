18 января 2023, 13:29
Вдовы погибших военных получат максимальные социальные выплаты
Госдума в первом чтении приняла закон о соцвыплатах супругам погибших военных
Законопроект о максимальном размере социальных выплат супругам погибших военнослужащих во время выполнения своих обязанностей прошел первое чтение в Госдуме. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.
В документе говорится, что социальные выплаты распространят на всех супругов вне зависимости от состава семьи, в которой они сейчас проживают.
Реклама
Сегодня законодательство не предусматривает меры поддержки, если вдова живет не только с детьми, но и с другими членами семьи, например с родителями. Одобренный в первом чтении законопроект позволит получать социальную поддержку всем супругам погибших военных.
Реклама
«Государственная дума продолжит работу над законами в поддержку военнослужащих и их семей. Это наш долг перед солдатами и офицерами, которые защищают страну и обеспечивают безопасность граждан», — заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Законопроект предусматривает внесение поправок в закон «О ветеранах». Его подготовили депутаты всех фракций Госдумы и сенаторы в декабре прошлого года.
Выплаты в России
Госдума РФ
Военные
Реклама
Реклама