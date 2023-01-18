Важное 18 января 2023, 13:29 Вдовы погибших военных получат максимальные социальные выплаты Госдума в первом чтении приняла закон о соцвыплатах супругам погибших военных РИА «Новости»

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Законопроект о максимальном размере социальных выплат супругам погибших военнослужащих во время выполнения своих обязанностей прошел первое чтение в Госдуме. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

В документе говорится, что социальные выплаты распространят на всех супругов вне зависимости от состава семьи, в которой они сейчас проживают.

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Сегодня законодательство не предусматривает меры поддержки, если вдова живет не только с детьми, но и с другими членами семьи, например с родителями. Одобренный в первом чтении законопроект позволит получать социальную поддержку всем супругам погибших военных.

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«Государственная дума продолжит работу над законами в поддержку военнослужащих и их семей. Это наш долг перед солдатами и офицерами, которые защищают страну и обеспечивают безопасность граждан», — заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Законопроект предусматривает внесение поправок в закон «О ветеранах». Его подготовили депутаты всех фракций Госдумы и сенаторы в декабре прошлого года.