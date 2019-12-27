Вдову Лужкова Елену Батурину объявили в розыск

Президент компании Inteco Management и вдова бывшего мэра Москвы Елена Батурина стала фигурантом уголовного дела о клевете. Мировой суд из Калмыкии объявил ее в розыск.

Заявление на самую богатую россиянку написал Эренц Манжеев. Он занимается финансовым управлением по делу о банкротстве брата Батуриной, бывшего вице-президента компании «Интеко» Виктора Батурина. Об этом сообщил РБК со ссылкой на адвоката заявителя Дмитрия Савочкина.

С заявлением в мировой суд № 6 Элисты Манжеев обратился еще в сентябре. В своем документе он рассказал, что брат и сестра Батурины ведут судебную тяжбу в Австрии по делу о приложении к договору от 2007 года. Эта бумага должна была урегулировать взаимные претензии. Но у сторон оказались разные версии документа. В итоге Батурина обвинила брата в подделке. Кроме того, она заявила, что против его финансового управляющего Манжеева в России расследуется дело по незаконному доступу к ее деньгам по поддельным документам.

Манжеев заявил, что это не соответствует действительности и решил добиваться восстановления своего честного имени через суд. После того как Елена Батурина пять раз не пришла на заседание, мировая судья Оксана Севостьянова объявила ее в розыск с обязательством явиться в суд.

При этом в суде заявили, что об уголовном деле Батурина знает, так как наняла для защиты четырех адвокатов. Они подали ходатайство, чтобы суд прошел без ее участия. Однако причин для неучастия в заседаниях они не указали.

Мировая судья подчеркнула, что разъяснить права и обязанности подсудимой Батуриной должна только она. Поэтому ее явка обязательна. Вручить извещения фигурантке дела по ее московскому адресу не удалось. На звонки по телефону в доме в Австрии она также не ответила. Адвокаты заявили, что у них нет прямых контактов доверительницы. В итоге судья настояла на розыске обвиняемой. На это время уголовное дело приостановлено.

«Обязательство о явке означает, что у обвиняемого отбирается соответствующая подписка, и если он в следующий раз не явится в назначенную дату, это станет поводом для постановки вопроса о более суровой мере пресечения», — сказал адвокат Савочкин.

Руководитель пресс-службы Батуриной Геннадий Теребков заявил, что уголовное дело против нее — это часть рейдерской атаки. В беседе с Forbes он уточнил, что решение суда обязательно обжалуют.