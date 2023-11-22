Общество 22 ноября 2023, 13:15 Вдова военкора Татарского не станет подавать иск к Треповой Вдова Владлена Татарского отказалась от гражданского иска к Дарье Треповой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Супруга погибшего военного корреспондента Владлена Татарского Валерия Фомина сказала, что не станет подавать гражданский иск к Дарье Треповой*, которую обвиняют в теракте в петербургском кафе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Во время судебного заседания в среду Фомину спросили, обращалась ли она с иском к подсудимой.

Реклама

«Нет, не буду [подавать иск]», — ответила она.

Женщина сообщила, что Татарский редко принимал личные подарки. Также она призналась, что не знала Трепову* раньше, однако видела фотографии открыток, которые девушка передала ее мужу для поддержки бойцов в конце марта.

«В тот день я была в кафе, хотела сесть ближе к мужу, но места оказались заняты. Тогда увидела Трепову*, которая пыталась задать вопрос, но вышло путано и слишком длинно. Позже вынесли ее статуэтку, после чего по приглашению Максима она села рядом. Взрыв прозвучал несколько минут спустя», — добавила Фомина.

После допроса вдовы слово предоставили Треповой*, она сказала: «Мне очень жаль».

Теракт в петербургском кафе произошел в апреле 2023 года, писал RT. Трепова* вручила военкору статуэтку со взрывчаткой, в результате взрыва она погиб. Позднее обвиняемая частично признала свою вину.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.