11 декабря 2023, 13:56
Вдова Солженицына выразила готовность ответить всем людям, критикующим творчество ее покойного мужа
Вдова писателя Александра Солженицына, Наталия Солженицына выразила готовность поговорить с критиками творчества его покойного мужа. Об этом сообщил сайт kp.ru.
По ее словам, все люди, которые критикуют Солженицына — либо его не читали, либо вторят так называемым специалистам, используя подложные цитаты и вырывая смысл из контекста.
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Отмечается, что основной претензией читателей к Солженицыну были недостоверные данные о жертвах в книге «Архипелаг ГУЛАГ».
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