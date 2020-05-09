Вдова Сергея Доренко выпустила документальный фильм о муже в годовщину его смерти

Ровно год назад по пути из Переславля-Залесского в Москву умер ведущий, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко. В 2020 году этим же маршрутом проехала его вдова. Ее поездка легла в основу документального фильма «Дорога домой».

Юлия проехала тем же маршрутом, чтобы почувствовать рядом присутствие бывшего супруга. Она вспомнила Доренко с его мамой, друзьями и коллегами. Кроме того, вдова рассуждает в фильме о том, как ведущий мог бы вести себя сегодня. Она поразмышляла на тему того, что сказал бы Доренко о коронавирусе, режиме самоизоляции и изменяющемся мире.

Доренко умер вечером 9 мая 2019 года, ему было 59 лет. После парада Победы в Москве он отправился на мотоцикле к своему другу Брониславу Виногродскому в Переславль-Залесский. По пути домой в центре столицы он скончался. У радиоведущего разорвалась аорта, ему стало плохо, Доренко потерял управление и упал.