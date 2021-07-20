Вдова погибшего в Калининграде студента из Нигерии стала жертвой травли

Вдова нигерийского студента рассказала, как ее муж погиб, спасая в море под Калининградом незнакомую девушку. После этого, по словам женщины, она стала получать угрозы и расистские оскорбления.

Трагедия произошла 17 июля в Зеленоградске. Ричард Оказия Элуемунор увидел, что купающуюся девушку начало уносить течением в открытое море, он бросился ей на помощь, но сам в итоге спастись не смог. При этом никто не попытался вытащить его из волн.

«Ему на помощь никто не пришел. Я видела, как он тонул, но меня держали, чтобы я не прыгнула к нему», — рассказала его жена Наталья Элуемунор на своей странице в Instagram.

Источник фото: instagram.com/eluemunorn

После случившегося, по словам Натальи, она начала получать издевательские сообщения от блогера Владислава Позднякова, создателя паблика «Мужское государство». Женщина рассказала, что блогер утверждает, что в тот день утонуло много людей, но «тонны коментов скорбящих только у этого негра». На этом он не остановился и назвал вдову «чернильницей». Затем она начала получать угрозы.

«Много угроз и злорадства. Блогер Поздняков пишет про меня и моего мужа, оставляет мои данные и делает глумящиеся фото с Ричардом», — поделилась Наталья в комментарии изданию «Подъем».

Она добавила, что сейчас у нее главная задача — похоронить мужа, но она не может публично сообщить данные о месте и времени прощания, потому что неизвестные заявили ей, что убьют всех, кто там будет.