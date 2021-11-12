Вдова подводника Воскресенского рассказала о важности Аллеи памяти Героев России в Петербурге

Вдова подводника Андрея Воскресенского Наталья дала интервью газете «Петербургский дневник», в котором рассказала о важности Аллеи памяти Героев России в Петербурге. Аллея, названная в честь Воскресенского, появилась возле петербургской школы № 169.

По словам Натальи, Воскресенский был скромным человеком, несмотря на множество наград. Она рассказала, что такие мемориалы в честь погибших героев очень важны, чтобы память о них сохранялась.

«Сохранение памяти о героях, которые рискуют ради нас с вами, чтобы на земле был мир, чтобы мы могли жить дальше, — это наш долг перед ними. Аллея памяти в 169-й школе — это некий символ жизни и вечности», — сказала Наталья Воскресенская.

Андрей Воскресенский и еще 14 офицеров погибли во время пожара на атомной глубоководной станции АС-31 в Баренцевом море в июле 2019 года. Воскресенскому было присвоено звание Героя России посмертно.