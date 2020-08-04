Вдова пилота добилась от «Аэрофлота» выплаты почти 30 млн рублей. Ее муж умер во время рейса

Анастасия Ахметова должна была получить от перевозчика единовременную выплату в размере средней зарплаты мужа за десять лет. Согласно коллективному трудовому договору, авиакомпания обязана выплатить эти деньги в случае смерти сотрудника при исполнении служебных обязанностей.

Однако «Аэрофлот» это делать отказался. Представители компании сослались на то, что в момент смерти пилот не находился за штурвалом, то есть не исполнял свои профессиональные обязанности. Об этом газете сообщил президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов.

Также авиагигант считает, что пилот мог знать о заболевании, которое стало причиной смерти, но скрывал это. Таким образом он подверг опасности жизнь и здоровье пассажиров. Тем не менее суд оказался на стороне вдовы.

«Ведомости» подчеркнули, что подобное крупное взыскание с работодателя — уникальный случай для России. Представитель «Аэрофлота» Михаил Демин уже заявил о намерении обжаловать решение суда.

Дамир Ахметов работал в авиакомпании с 2011 года. Он умер в ноябре 2019 года, во время рейса Москва — Анапа. Мужчина потерял сознание, находясь за штурвалом. Его вынесли салон и попытались привести в чувства. Однако 49-летний пилот умер от инфаркта миокарда.

Известно, что за четыре месяца до этого Ахметов прошел врачебно-летную экспертную комиссию. Медики признали его здоровым и готовым к полетам. У пилота остались двое несовершеннолетних детей.