Вдова онколога Павленко объявила дату и место похорон

Вдова врача-онколога Андрея Павленко Анна объявила о дате и месте похорон знаменитого медика. Проститься с ним можно будет 6 января.

«Прощание состоится 6 января в Спасо-Преображенском соборе. [Начало в] 13:15», — написала женщина в Facebook.

Она также сообщила, что онколога похоронят на Киновеевском кладбище в 15:00.

Известный врач-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова Андрей Павленко скончался 5 января. Перед смертью он записал прощальное видео. Он боролся с раком желудка с весны 2018 года. Все это время он вел блог, чтобы помочь людям больше узнать об этом заболевании и чтобы рассказать, с какими трудностями он сталкивается.

Несколько дней назад в интернете было опубликовано его послание, в котором Павленко предупредил, что ему осталось недолго жить.

После смерти врача соболезнования его родным и близким выразила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Она отметила, что Павленко помог нескольким тысячам людей.