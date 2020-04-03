Вдова Лужкова снова стала самой богатой россиянкой. Ей помогла пандемия

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук во время пандемии потеряла часть своего состояния. Она уступила первое место предпринимательнице Елене Батуриной в рейтинге самых богатых россиянок.

«Татьяна Бакальчук, которая в феврале обходила Елену Батурину в рейтинге Forbes Real-Time, перестала быть богатейшей женщиной РФ. Ее состояние уменьшилось в кризис», — пишет Forbes со ссылкой на данные рейтинга Forbes Real-Time Billionaires.

По данным издания, на состоянии Бакальчук отразилось обрушение курса рубля. С 1 февраля по 1 апреля российская валюта потеряла к доллару 23% своей стоимости.

Бакальчук подвинула Батурину с первого места в феврале 2020 года. За 2019-й основательница интернет-магазина Wildberries заработала 400 миллионов долларов. Ее состояние на момент лидерства в рейтинге составляло 1,4 миллиарда долларов. Капитал Батуриной насчитывал 1,2 миллиарда долларов. В прошлом году оборот Wildberries вырос на 88%.

Состояние Батуриной не изменилось. Ее деятельность не сосредоточена на владении единственной компанией, а большая часть активов находится за рубежом.