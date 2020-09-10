Вдова космонавта Леонова заявила о пропаже оружия

Женщина написала заявление в полицию еще 24 августа.

Правоохранители не исключают, что в истории не замешана криминальная составляющая. Они предполагают, что космонавт успел кому-то подарить ружье.

«Ремингтон 870» хранился в родовом имении в деревне Леониха Щелковского района. Леонов был заядлым охотником.

Алексей Леонов умер 11 октября 2019 года. В первое время после его кончины вдова не занималась инвентаризацией всего имущества, написал сайт «Дни.ру».