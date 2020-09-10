Вдова космонавта Леонова заявила о пропаже оружия
Пропало ружье «Ремингтон 870», которое принадлежало советскому космонавту и дважды Герою Советского Союза Алексею Леонову. Об этом рассказала его вдова Светлана Павловна, сообщил Пятый канал.
Женщина написала заявление в полицию еще 24 августа.
Правоохранители не исключают, что в истории не замешана криминальная составляющая. Они предполагают, что космонавт успел кому-то подарить ружье.
«Ремингтон 870» хранился в родовом имении в деревне Леониха Щелковского района. Леонов был заядлым охотником.
Алексей Леонов умер 11 октября 2019 года. В первое время после его кончины вдова не занималась инвентаризацией всего имущества, написал сайт «Дни.ру».