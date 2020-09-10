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    10 сентября 2020, 17:05

    Вдова космонавта Леонова заявила о пропаже оружия

    Алена Макаренко

    Пропало ружье «Ремингтон 870», которое принадлежало советскому космонавту и дважды Герою Советского Союза Алексею Леонову. Об этом рассказала его вдова Светлана Павловна, сообщил Пятый канал.

    Женщина написала заявление в полицию еще 24 августа.

    Правоохранители не исключают, что в истории не замешана криминальная составляющая. Они предполагают, что космонавт успел кому-то подарить ружье.

    «Ремингтон 870» хранился в родовом имении в деревне Леониха Щелковского района. Леонов был заядлым охотником.

    Алексей Леонов умер 11 октября 2019 года. В первое время после его кончины вдова не занималась инвентаризацией всего имущества, написал сайт «Дни.ру».

    Новости SMI.FM