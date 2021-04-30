Вдова Кирка Дугласа Энн Байденс умерла на 103-м году жизни

Филантроп и продюсер Энн Байденс умерла в 102 года. Информацией о уходе из жизни поделился ее известный пасынок артист Майкл Дуглас. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Вдова знаменитого актера Кирка Дугласа появилась на свет в Германии в апреле 1919 года. Она встретилась со своим мужем на съемках картины в Париже. В браке они пробыли 65 лет.

Двое детей Питер и Эрик появились у них за время брака. Также Энн Байденс взяла на себя роль матери для двух малышей от первого брака: Майклу и Джоэлю. Майкл Дуглас в своем сообщении о гибели мачехи отметил, что у них сложились доверительные отношения, которые они поддерживали и после ухода из жизни отца.