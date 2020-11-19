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    19 ноября 2020, 13:49

    Вдова Караченцова уедет из России после операции

    Алена Макаренко

    Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина уедет из России после операции. Об этом сообщил «Собеседник».

    Недавно актриса перенесла непростую операцию. Она сломала пять пальцев на двух ногах во время катания на водных аттракционах в Абу-Даби. На такое развлечение ее уговорили внуки. Врачи установили Поргиной пластины. Сейчас она чувствует себя хорошо.

    «Операция прошла успешно, но болевые ощущения еще есть. Мне надо ходить в специальной обуви, чтобы пальцы срослись, как нужно. Ничего страшного: можно немного перетерпеть, а дальше буду бегать!» — рассказала Поргина.

    В ближайшее время вдова Караченцова планирует уехать из России, поскольку не хочет проводить зиму на родине. Актриса думает улететь в Турцию или Арабские Эмираты

    Привычку покидать РФ в холодное время года она приобрела, когда супруг был жив, отметил сайт «Утро.ру».

    «Мы, когда был жив Коля, шесть месяцев в году проводили за границей. Ему так советовали врачи: зимой уезжать из России в теплые страны», — рассказала Поргина.

    Актриса собирается поступить так же и теперь. По словам Поргиной, ей необходим отдых.