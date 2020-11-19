Вдова Караченцова уедет из России после операции

Недавно актриса перенесла непростую операцию. Она сломала пять пальцев на двух ногах во время катания на водных аттракционах в Абу-Даби. На такое развлечение ее уговорили внуки. Врачи установили Поргиной пластины. Сейчас она чувствует себя хорошо.

«Операция прошла успешно, но болевые ощущения еще есть. Мне надо ходить в специальной обуви, чтобы пальцы срослись, как нужно. Ничего страшного: можно немного перетерпеть, а дальше буду бегать!» — рассказала Поргина.

В ближайшее время вдова Караченцова планирует уехать из России, поскольку не хочет проводить зиму на родине. Актриса думает улететь в Турцию или Арабские Эмираты

Привычку покидать РФ в холодное время года она приобрела, когда супруг был жив, отметил сайт «Утро.ру».

«Мы, когда был жив Коля, шесть месяцев в году проводили за границей. Ему так советовали врачи: зимой уезжать из России в теплые страны», — рассказала Поргина.

Актриса собирается поступить так же и теперь. По словам Поргиной, ей необходим отдых.