Вдова фокусника Лонго пожаловалась на обращение с сыном в детском саду

Вдова знаменитого фокусника Юрия Лонго пришла к выводу, что над ее ребенком издеваются детсадовские воспитатели. Правоту ее слов якобы могут доказать камеры наблюдения в садике. Как стало известно РЕН ТВ, женщина обратилась в полицию.

Вдова иллюзиониста Юрия Лонго пожаловалась в полицию на то, что над ее сыном от нового брака издевается воспитатель в детском саду. Женщина уверяет, что эпизод буллинга попал на камеру видеонаблюдения и там можно видеть, как мальчика тащат по игровой комнате, толкая его ногой.

Также, по словам женщины, на руках у ребенка остались красные пятна. На основании этого она сделала вывод о том, что в саду в центре Москвы жестокие методы работы с детьми. Телеканал РЕН ТВ добавил, что это не первый конфликт вдовы с детсадом, и в прошлый раз все кончилось увольнением воспитательницы.

Директор Института интегративной детской психотерапии и практической психологии «Генезис» Альбина Локтионова ранее рассказала, как определить, что ребенок подвергается буллингу. Первым признаком является то, что он отказывается ходить в школу, а также у него возникают боли непонятного источника -это говорит о страхе.