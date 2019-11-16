Вдова Дадашева намерена судится со спортивными чиновниками США

«Ребенок должен попрощаться с отцом». Вдова боксера Дадашева рассказала, как умирал муж Подробнее

Вдова спортсмена уже прилетела в США. Сейчас ее юристы готовят иск к подаче.

Ранее Апушкина переложила вину за смерть на рефери. Тогда же она и сообщила, что готова начать тяжбу и с судьей, и с Атлетической комиссией штата.

Дадашев умер 23 июля в Америке. Тремя днями ранее он вышел на ринг с пуэрториканцем Сабриелем Матиасом.

Спортсмен боролся за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 килограмма.

В 11-м раунде поединка боксер пропустил много ударов. В этом бою россиянин получил травмы, несовместимые с жизнью. На ринге Дадашев перенес инсульт. Мужчину отвезли в критическом состоянии в больницу, где у него диагностировали тяжелый отек мозга и провели трепанацию черепа. Боксеру было 28 лет.