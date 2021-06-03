Вдова Бориса Грачевского будет вести его аккаунт в Instagram

Вдова режиссера и создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского опубликовала в его Instagram две новых фотографии мужа. На одной он изображен вместе с советским писателем, одним из создателей детского юмористического журнала Александром Хмеликом. На второй — Грачевский из рук Дмитрия Медведева получает орден почета.

Екатерина Белоцерковская написала, что на фото два великих создателя «Ералаша».

«Тут не хватает лишь Аллы Суриковой. Я приняла решение вести аккаунт мужа в память о нем», — написала вдова режиссера.

Во втором посте она отметила, что муж всегда ценил любовь народа, и только она была для него всегда важна.

Фолловеры с восторгом восприняли новость о том, что аккаунт продолжит жить дальше и поблагодарили Белоцерковскую за то, что она хранит память о муже.

В апреле она жаловалась на действующего генерального директора юмористического журнала Аркадия Григоряна. По ее словам, он был доверенным лицом Грачевского и незаконно завладел компанией.

Она объединилась с бывшей женой покойного Анной. Женщины подали договор о разделении долей на экспертизу. Она показала, что подпись Грачевского на документе — поддельная. Белоцерковская сообщила, что намерена обратиться в суд.