«Ребенок должен попрощаться с отцом». Вдова боксера Дадашева рассказала, как умирал муж

«Мы приехали в госпиталь. Врачи тут же отвели меня в сторону. Они сказали, что у Макса нет ни единого шанса, даже одного на миллиард. Тогда я поняла, что мой мир рухнул», — рассказала вдова спортсмена.

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По ее словам, когда она только вошла в палату, первое, что увидела — тянущиеся к ее мужу трубки, большие аппараты и капельницы. Дыхание Дадашеву поддерживали специальные аппараты. На лбу был хорошо заметен шрам от трепанации.

«Меня спросили, хочу ли я, чтобы в палату зашел сын. Я поняла, что, может, делаю что-то неправильно, но твердо решила: ребенок должен попрощаться с отцом. Да, Макс ничего не видел, не слышал, но я посчитала, что это будет честно», — рассказала Апушкина.

Мальчика пустили к отцу. Как вспомнила вдова, Даниэль начал трясти Дадашева и просить встать. Когда мальчик понял, что папа его не слышит, он вместе с дедушкой отправился в отель.

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«Когда они вышли на улицу, сын показал на дерево и сказал: „Дедушка, смотри, там сидит большая птица“. А там никого не было. И когда они поехали в отель, Даниэль показывал в окно и говорил: „Вот же она, эта птица! Она летит за нами“. К тому моменту у Макса уже умер мозг. Фактически он уже был мертв», — добавила Апушкина.

Спустя несколько часов кровяное давление у спортсмена стало падать. Врач сказал, что пациент вот-вот умрет. Чуда не случилось.

«Через секунду они все кинулись за дефибрилляторами, чтобы делать искусственный массаж сердца. Мне поставили стул возле его ног. Я увидела, как через шрам на голове начали выходить частички его мозга. Такой был сильный отек!» — вспомнила женщина.

По ее словам, в тот момент у нее наступила полная апатия ко всему. Она сидела как приговоренная.

«И увидела его последнее дыхание. Было ощущение, что это у меня оборвалась жизнь», — заключила вдова.