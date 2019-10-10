Вдова Анатолия Папанова попала в реанимацию

Советская и российская актриса театра и кино, вдова Анатолия Папанова 95-летняя Надежда Каратаева госпитализирована. Сейчас она в реанимации одной из московских клиник, подтвердила дочь звездной пары Елена Папанова.

«Моя мама пока жива», — добавила Папанова в разговоре с «360».

Ранее в СМИ появились сообщения, что супруга знаменитого советского актера Анатолия Папанова, 95-летняя актриса Надежда Каратаева умерла вследствие продолжительной болезни. Дочь знаменитых супругов по телефону эту информацию опровергла.

Коротаева познакомилась с Папановым в ГИТИСе, куда оба пришли после фронта. Папанова комиссовали по состоянию здоровья с передовой, а Коротаева с 1941 по 1943 год трудилась в поезде Чита — Москва — Чита, который возил фронтовиков на лечение в тыл. В 1945 году молодые люди расписались.

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Елена родилась в 1954 году. Супруги работали в московском Театре сатиры, а их дочь, когда выросла, пошла служить в Театр Ермоловой.

Каратаева ушла со сцены лишь в 2014 году. Она отдала театру 64 года своей карьеры. С тех пор актриса пребывает на заслуженном отдыхе.