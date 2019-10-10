  • Вдова Анатолия Папанова попала в реанимацию

    10 октября 2019, 13:34

    Алексей Сахаров, Екатерина Андронова

    Советская и российская актриса театра и кино, вдова Анатолия Папанова 95-летняя Надежда Каратаева госпитализирована. Сейчас она в реанимации одной из московских клиник, подтвердила дочь звездной пары Елена Папанова.

    «Моя мама пока жива», — добавила Папанова в разговоре с «360».

    Ранее в СМИ появились сообщения, что супруга знаменитого советского актера Анатолия Папанова, 95-летняя актриса Надежда Каратаева умерла вследствие продолжительной болезни. Дочь знаменитых супругов по телефону эту информацию опровергла.

    Коротаева познакомилась с Папановым в ГИТИСе, куда оба пришли после фронта. Папанова комиссовали по состоянию здоровья с передовой, а Коротаева с 1941 по 1943 год трудилась в поезде Чита — Москва — Чита, который возил фронтовиков на лечение в тыл. В 1945 году молодые люди расписались.

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    Елена родилась в 1954 году. Супруги работали в московском Театре сатиры, а их дочь, когда выросла, пошла служить в Театр Ермоловой.

    Каратаева ушла со сцены лишь в 2014 году. Она отдала театру 64 года своей карьеры. С тех пор актриса пребывает на заслуженном отдыхе.