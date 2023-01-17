Общество 17 января 2023, 19:04 «У нее была всенародная любовь». Вдова Александра Солженицына рассказала, что Инну Чурикову любили все

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В храме Христа Спасителя в Москве простились с народной артисткой Инной Чуриковой, которая сыграла в двух фильмах по книгам Александра Солженицына. Вдова и ближайшая помощница писателя Наталия Солженицына поделилась с сайтом телеканала «Звезда» своими воспоминаниями об актрисе.

«Очень горько, очень больно. У нее была всенародная любовь. Вы не много назовете людей, которых любят все. Так что это больно. Она сыграла в двух фильмах по книгам Александра Исаевича Солженицына, и сыграла изнутри, от всей своей сущности», — рассказала Наталия Солженицына.

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Напомним, Инна Чурикова ушла из жизни 14 января. Она скончалась в больнице в возрасте 79 лет.

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