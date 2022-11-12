Общество 12 ноября 2022, 21:25 Вдохновивший Спилберга на создание фильма «Терминал» иранский беженец умер в Париже Прототип героя из фильма Спилберга «Терминал» скончался в парижском аэропорту Публичное достояние

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Иранский беженец Меран Карими Насери, который вдохновил режиссера Стивена Спилберга на съемки фильма «Терминал», умер в аэропорту Шарль-де-Голль. Об этом сообщило Le Monde.

Известно, что Карими Насери скончался в терминале 2 °F аэропорта, где он находился последние несколько недель. У Карими Насери был статус беженца и вид на жительство, поэтому он выходил за пределы аэропорта.

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Кстати в отличие от героя фильма «Терминал» Виктора Наворски, у Насери были деньги, ведь ему переводили гонорары после выхода фильма. Однако, когда все финансы были растрачены, беженец вновь вернулся в аэропорт. В общей сложности, он прожил здесь 18 лет.

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Некоторые французские СМИ написали, что иранец был не совсем психически здоровым человеком. Мужчина много лет жил в аэропорту, ссылаясь на проблемы с документами. Также он предпочитал находится в аэропорту из-из мнимого страха преследования.

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