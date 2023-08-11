Общество 11 августа 2023, 11:25 ВДНХ пригласила москвичей пройти через метролабиринт и сыграть в мини-гольф 12 августа День строителя отметят 12 августа на ВДНХ в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В эту субботу, 12 августа, в России отмечается День строителя. К его празднованию на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) организуют различные мероприятия: от спортивных игр до квестов и мастер-классов. Вход — бесплатный, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Для гостей подготовят пять тематических зон. Первую из них посвятят строительству спортивных объектов, вторую — метростроению. Именно там горожане смогут пройти через специальный лабиринт и посоревноваться друг с другом при проходе препятствий.

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Также отдельную зону отдадут под тему строительства новых домов, где гости постреляют из рогаток по аварийным зданиям. Еще на площадке «Московские дороги» жителям расскажут о новых магистралях в столице.

Если горожане захотят провести более спокойный досуг, они смогут прогуляться по виртуальному маршруту.

Ранее жителям столицы сообщили, что московские стройки покажут через призму нейросетей на фотовыставке в столице.