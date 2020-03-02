Вбросы о массовом заражении коронавирусом в Москве появились в Сети. Но заболевший только один

Неизвестные пытаются посеять в соцсетях панику из-за коронавируса. Так, появляются фейковые посты и домыслы. Специалисты Group-IB провели анализ очередного вброса о массовом заражении в Москве. Оказалось, что сообщения рассылают намеренно. Не стоит доверять всему, что пишут в Сети.

«Сегодня специалистами Group-IB был выявлен и проанализирован информационный вброс, согласно которому якобы скрываются данные о массовом заражении коронавирусом москвичей», — рассказал «360» гендиректор и основатель компании Илья Сачков.

Эксперты провели анализ и выяснили, что голосовое сообщение распространялось в соцсетях искусственно. В основном это делалось с помощью ботов во «ВКонтакте» и мессенджерах. Посты ориентировались на самую восприимчивую аудиторию. Их старались отправлять женщинам, на форумы мамочек и в группы в соцсетях при детских садах.

«На сегодня зафиксировано более 9172 постов, репостов, публикаций, транслирующих эту фейковую новость. Специалисты Group-IB начали поиск исполнителей и заказчиков данной информационной атаки», — отметил Сачков.

Эксперты предполагают, что рассылкой сообщений хотели создать панику среди жителей Москвы. Горожан попросили критически воспринимать информацию из неизвестных источников.

Сейчас в Москве врачи зафиксировали всего один случай заражения коронавирусом. Инфекцию нашли у молодого человека, который прилетел домой после отдыха в Италии. Он находится под наблюдением врачей, как и все, кто общался с ним после приезда.

Распространение COVID-2019 продолжается уже третий месяц. Заболевание началось в Китае и уже расползлось за пределы страны. Всего заразившихся насчитывается более 88 тысяч человек. Летальным исходом закончился 3041 случай заражения.