Председателя УИК в Москве уволили после вброса бюллетеней

Главу участковой избирательной комиссии на участке Раменки в Москве, где произошел вброс бюллетеней, уволили.

«Освободили председателя участковой комиссии от должности сегодня. Решение было принято территориальной комиссией», — рассказал РИА «Новости» зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Он также добавил, что дальнейшее разбирательство будут вести уже правоохранительные органы. «С нашей стороны мы тщательно посмотрим все документы, время на это есть», — сказал Реут.

Ранее в Москве на избирательном участке № 2783 в районе Раменки обнулили голоса. В заявлении Мосгоризбиркома было сказано, что при просмотре записи с камер на участке за период 1 июля с 23:00 по 23:03 были выявлены нарушения.

Позже в социальных сетях распространился ролик со вбросом голосов на участке, о котором идет речь. После этого Мосгоризбирком приостановил подсчет голосов.