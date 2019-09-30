Важные контакты и последние тенденции. Бизнесмены Подмосковья собрались на форуме в Долгопрудном

Самые активные бизнесмены Подмосковья собрались на форуме предпринимателей в Долгопрудном. Здесь они будут делиться опытом и изучать последние бизнес-тенденции.

Самая яркая площадка форума — «Нежный бизнес». Это сообщество женщин-предпринимателей, где они могут получить консультации и найти нужные контакты. В планах — объединить бизнес-леди из всех уголков региона.

Источник фото: телеканал «360»

«Основной запрос — это поддержка в своих городах. Они не всегда знают, кто чем занимается — это основа развития бизнеса», — отметила организатор сообщества «Нежный бизнес» Мария Штукина.

Среди самых популярных направлений, которые выбирают предприниматели прекрасного пола, мейкап, дизайн одежды и рукоделие. И самое сложное, по словам участниц, — именно решиться открыть свое дело.

Источник фото: телеканал «360»

«Работа по найму не даст мне осуществить все мои мечты. Время просто летит, и нужно что-то делать. Все мои знакомые говорили: „Куда ты лезешь? Зачем? Это нереально и сложно и конкуренция огромная“. Но я поняла, что мне нужно больше денег, больше свободы. Еще мне нужно новое окружение. Я хочу заниматься тем, чем занимаюсь сейчас», — сказала участница форума Ульяна Шабурникова.

На форуме не только красиво, но и вкусно. Например, на выставке сельскохозяйственной продукции представлены сыры, молоко и варенье. Причем из самых разных ингредиентов. Например, из зеленых помидоров и даже кабачков.

Источник фото: телеканал «360»

«Мне интересно знать, что я ем. И у меня связано это с теплыми воспоминаниями — я выросла в частном доме, к труду приучена с детства, поэтому мой путь был начертан, наверное, уже давно», — сказала участница форума Дарья Гладкая.

Источник фото: телеканал «360»

Еще одно важное направление — семейный бизнес, сейчас эта категория активно развивается. Например, за границей такое предпринимательство пользуется спросом. Ему больше доверяют люди. Ведь в бизнесе люди, которых объединяет не только жажда коммерческого успеха. Обсуждают с предпринимателями и меры поддержки, чтобы бизнес-сообщество укрепляло позиции. В частности, льготы по кредитам и налоговые преференции.