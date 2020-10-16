Важную разницу между весенней и осенней вспышками коронавируса объяснили в Роспотребнадзоре

«Растущие цифры связаны еще и с тем, что если в весенний период волна ковида шла по стране постепенно, охватывая сначала крупные города, в том числе Москву, потом распространяясь за Урал, в Сибирь, то сегодня во всех субъектах РФ, во всех городах есть люди, встретившиеся с ковидом. И есть источники этой инфекции», — пояснила глава ведомства.

Попова добавила, что чем больше в обществе источников заразы, тем выше шанс подхватить инфекцию. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что если россияне не будут ответственно относиться к рекомендациям Роспотребнадзора, то антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19 будет побит. По ее словам, остановить разгул коронавируса поможет массовая вакцинация.

Число ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 в России начало расти в сентябре. Всего с начала пандемии российские медики выявили 1 369 313 случаев заражения 2019-nCoV. От болезни умерли 23 723 человека.