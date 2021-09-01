Важность создания Альянса защиты детей в цифровой среде оценили в Госдуме

Член комитета Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с RT объяснила важность создания Альянса по защите детей в цифровой среде. Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии подписания обязательств Альянса крупнейшими российскими интернет-компаниями.

«Очень важная и своевременная инициатива. С развитием цифровых технологий появились совершенно новые задачи, а именно кибербезопасность, и не только безопасность персональных данных детей. Дети не всегда отдают себе отчет, какими сведениями они делятся в соцсетях: можно ли ими делиться или это приведет к каким-то определенным опасностям?», — сказала Бессараб.

Она добавила, что еще одной опасностью, с которой может бороться Альянс, является вовлечение детей в «депрессивные группы» в интернете.