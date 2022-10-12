Важность переработки ненужной одежды обсудили на полях РЭФ-2022 | 360°

Общество 12 октября 2022, 09:49 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Важность переработки ненужной одежды обсудили на полях РЭФ-2022

Читать 360tv в

Директор фонда «Второе дыхание» Дарья Алексеева рассказала на полях РЭФ-2022, сколько сегодня в России сдают ненужной одежды. Также она объяснила, что важно не только перерабатывать вещи, но и перед этим стараться продлевать им жизнь.

Фонд «Второе дыхание» занимается не только переработкой одежды, но и перенаправлением на повторное использование. Алексеева отметила, что, если представить пирамиду обращения с отходами, то важнее всего предотвратить образование, затем повторно использовать, продлить срок жизни вещи, а лишь потом — переработать.

Реклама

«Мы осуществляем полный цикл. Нам можно сдать ненужную одежду, у нас больше 170 пунктов приема своих, и еще две тысячи партнерских по всей стране, куда вы можете принести вещи, которые вам больше не нужны», — сказала Алексеева на полях РЭФ-2022.

Реклама

Полное интервью с Дарьей Алексеевой смотрите на видео.

0 0 0 0 0 0