Важность отмены разрешения на временное пребывание мигрантов в России объяснили

Предложение МВД об отмене временного проживания иностранцев в России — это правильная мера, которую давно нужно было реализовать. Об этом «360» заявила директор Центра миграционной политики Ольга Чудиновских.

Она подчеркнула, что идея отменить временное проживание мигрантов появилась еще в прошлом году. Такую норму прописали в новом законе об иностранных гражданах.

«Одна из новелл как раз касалась отмены института разрешения на временное проживание. За все годы применения этого правила эффективность оно не показало. А фактически было препятствием получения полноценного вида на жительство», — заявила Ольга Чудиновских.

Она отметила, что временные виды на жительство выдавались по квоте, решение по каждому иностранцу принимала специальная комиссия. Все это было очень непрозрачно, поэтому отмену можно только приветствовать, так как сам институт давно стал пережитком.

«Принято совершенно разумное решение. Даже запоздалое. Этот институт нужно предать истории и ограничиться выдачей постоянных видов на жительство. А другие статусы регулировать в рамках временного проживания. Мера правильная. Она станет хорошим фактором для улучшения миграционной политики», — подытожила она.

МВД России предложило поменять правила въезда и пребывания иностранцев в стране. После отмены разрешения на временное проживание появятся три миграционных режима: краткосрочный — не более 90 дней в году, долгосрочный — более 90 дней за календарный год и постоянное проживание без ограничения по срокам.