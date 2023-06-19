Общество 19 июня 2023, 13:18 Важность общения Путина с военкорами подчеркнули в Кремле Пресс-секретарь Песков сообщил, что Путин высоко ценит диалог с военными корреспондентами РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин высоко оценил диалог с военными корреспондентами и намерен его продолжать. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

На прошлой неделе президент провел встречу с военными журналистами, на которой обсудил обстановку в зоне проведения СВО.

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«Диалог с военкорами Путин высоко ценит и будет его продолжать в дальнейшем. Для президента это важный элемент получения информации с мест», — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что у президента есть множество источников информации.

«Но с военными корреспондентами был весьма и весьма откровенный диалог», — добавил он.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер высоко оценил встречу Путина с военными корреспондентами. Он подчеркнул, что российский президент на встрече с журналистами отвечал уверенно и спокойно, как и полагается настоящему лидеру страны.