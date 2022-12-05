Общество 05 декабря 2022, 15:25 Важность квот для детей-инвалидов в летних лагерях объяснили в Госдуме Депутат Фролова: летний отдых для детей должен быть доступен каждому

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Депутат Госдумы Тамара Фролова в разговоре с РИА ФАН прокомментировала законопроект об обязательной квоте в оздоровительных лагерях для детей-инвалидов.

По словам политика, этот закон гарантирует детям отдых в лагерях вместе со сверстниками, которые не имеют ограничений по здоровью.

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«Летний отдых для детей должен быть доступен каждому. <…> На данный момент по инициативе Партии предлагается ежегодно выделять детям-инвалидам не менее 10% от общего объема мест», — отметила парламентарий.

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Она добавила, что каждый российский регион вправе сам распределять квоты между лагерями, где созданы все условия.

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