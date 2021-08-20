Важность контроля за гаджетами детей объяснили врачи

Современный интернет — это не только социальные сети, музыка, клипы и информация. В Сети достаточно различного контента, который не предназначен для детей. Поэтому родителям стоит следить за тем, на какие сайты со своего смартфона заходит ребенок. Прежде всего это вопрос безопасности. С таким заявлением в интервью «360» выступил главный психиатр Московской области Антон Масякин.

Он отметил, что родители могут самостоятельно заблокировать сайты, которые представляют опасность для ребенка. Современные смартфоны также предусматривают специальный режим, когда сайты, куда детям ходить нельзя не открываются.

«Есть гигантский пласт небезопасной информации, который находится в Сети. Это и суицидальные сайты и другие вещи, которые могут попадаться ребенку. Ограничивать и контролировать контент нужно обязательно», — заявил Антон Масякин.

Также он выступил против безграничного использования гаджетов детьми. Но просто так запретить ребенку заходить в интернет нельзя. По его словам, правило должно распространяться на всех членов семьи. Так соблюдать правило ребенку будет легче.

Установленный лимит можно менять в зависимости от ситуации. К примеру, не пользоваться смартфоном во время прогулок или ужина. Отказаться от смартфона во время прогулки. Это проще и лучше, чем просто отобрать гаджет у ребенка.

Тем самым родители смогут увлечь его реальными вещами, которые станут альтернативой виртуальному миру.