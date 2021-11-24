Важность коллективного иммунитета в борьбе с ковидом объяснили в центре Гамалеи

В центре Гамалеи указали на важность коллективного иммунитета в борьбе с коронавирусом. По словам заместителя директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии Дениса Логунова, коллективный иммунитет действительно будет иметь ключевую роль в победе над инфекцией. Об этом написал RT.

Специалист отметил, что сейчас перед человечеством стоит главная цель — получить коллективный иммунитет и снизить летальность.

«Снизить нагрузку на медицинские части, чтобы не было столько госпитализаций, чтобы врачи успевали справляться и оказывать медицинскую помощь. Чтобы течение инфекции происходило гораздо легче, чем происходит сейчас», — пояснил эпидемиолог.

Ранее директор центра Александр Гинцбург сообщал, что пандемия закончится тогда, когда у 70—75% населения будет необходимое количество антител.