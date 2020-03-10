Дети перестанут быть достоянием и станут приоритетом в Конституции

Дети — важнейший приоритет государственной политики России. Такую формулировку предложили закрепить в Конституции России. Предложение внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Автор предложения — глава комитета Павел Крашенинников.

По его словам, нынешняя формулировка, в которой говорится о детях как о важнейшем достоянии России, оказалась неудачной. В новой редакции он предложил закрепить положение о детях как о важнейшем приоритете госполитики государства.

«Предлагается указать, что „дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России“. В таком виде положение о детях будет в полной мере соответствовать ценностным ориентирам нашего общества», — сказал Крашенинников. Его слова процитировало РИА «Новости».

Одновременно Крашенинников предложил внести поправки в федеральный закон об общероссийском голосовании. По мнению парламентария, в указе президента о назначении голосования должен быть указан не только вопрос, который выносится на общероссийское голосование, но и назначена дата общероссийского голосования.

Голосование по поправкам в Конституцию во втором чтении должно пройти в Госдуме 10 марта. Третье чтение поправок состоится 11 марта. Общероссийское голосование по поводу поправок в Основной закон страны намечено на 22 апреля. Глава «Единой России» Дмитрий Медведев обратился к российским политическим силам с просьбой поддержать поправки при голосовании.